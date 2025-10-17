GRABADO el 17-10-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 17 de Octubre de 2025

Desde ATV Noticias

Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llega a Palacio de Gobierno.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 17 de octubre del 2025.

El queque inglés de Sandra Plevisani que no puede faltar en tu mesa.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 17 de Octubre de 2025.

Madre desesperada busca a su hija desaparecida hace cuatro meses: "Es como estar muerta en vida".

Menor de 16 años golpea salvajemente a conserje en Miraflores.

Lurín: Realizan plantón por asesinato de chofer y cobradora.

SMP: Velan restos de Mauricio Ruiz, joven fallecido durante marcha.

Lurín: Asesinan a chofer y copiloto de combi en nuevo ataque por cupos.

ATV Noticias Edición Central: Programa del jueves 16 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 16 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 16 de octubre del 2025.

Defensoría reportó que violenta marcha dejó 120 heridos, 3 de ellos menores de edad.

Los rostros de los violentistas que usaron pirotecnia contra la PNP en la marcha.

Mávila Huertas considera que debe detectarse a violentistas.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

