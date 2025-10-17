GRABADO el 17-10-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 17 de Octubre de 2025

Desde ATV Noticias

Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llega a Palacio de Gobierno.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 17 de octubre del 2025.

El queque inglés de Sandra Plevisani que no puede faltar en tu mesa.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 17 de Octubre de 2025.

Madre desesperada busca a su hija desaparecida hace cuatro meses: "Es como estar muerta en vida".

Menor de 16 años golpea salvajemente a conserje en Miraflores.

Lurín: Realizan plantón por asesinato de chofer y cobradora.

SMP: Velan restos de Mauricio Ruiz, joven fallecido durante marcha.

Lurín: Asesinan a chofer y copiloto de combi en nuevo ataque por cupos.

ATV Noticias Edición Central: Programa del jueves 16 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 16 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 16 de octubre del 2025.

Defensoría reportó que violenta marcha dejó 120 heridos, 3 de ellos menores de edad.

Los rostros de los violentistas que usaron pirotecnia contra la PNP en la marcha.

Mávila Huertas considera que debe detectarse a violentistas.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

