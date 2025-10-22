Jefe de compras del Mininter renuncia por presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría
Contraloría detectó sobreprecios en adquisición de chalecos y aviones.
Jefe de compras del Mininter renuncia por presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría.
