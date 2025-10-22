GRABADO el 22-10-2025

Jefe de compras del Mininter renuncia por presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría

Contraloría detectó sobreprecios en adquisición de chalecos y aviones.
La Molina: Bombas y machetazos marcan nueva escalada de violencia entre barristas.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 23 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Cocina un spaghetti frutti di mare con la receta de Sandra Plevisani.

General Arriola sobre asesinato de policía en Carabayllo: "No fue por robo".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 23 de Octubre de 2025.

¡Cuida tu salud! Dulces, materiales y hasta maquillajes tóxicos previo a Halloween.

¡Atención! Reportan que diversos mercados están vendiendo frutas contaminadas.

Moteros en contra de medida que prohíbe a dos personas en una unidad: "Es populista".

Alcalde de SJL lidera operativo de control de identidad: "El país demanda acciones concretas".

Brutal balacera se produce en el Callao minutos antes del recorrido del presidente Jerí.

Carabayllo: Acribillan a policía de 23 años delante de su novia.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 22 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 22 de octubre del 2025.

Fiestas, conciertos y reuniones masivas con restricciones por estado de emergencia.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

