GRABADO el 23-10-2025

Brutal balacera se produce en el Callao minutos antes del recorrido del presidente Jerí

Hallan 21 casquillos esparcidos en angosto pasaje residencial.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

La Molina: Bombas y machetazos marcan nueva escalada de violencia entre barristas.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 23 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Cocina un spaghetti frutti di mare con la receta de Sandra Plevisani.

General Arriola sobre asesinato de policía en Carabayllo: "No fue por robo".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 23 de Octubre de 2025.

¡Cuida tu salud! Dulces, materiales y hasta maquillajes tóxicos previo a Halloween.

¡Atención! Reportan que diversos mercados están vendiendo frutas contaminadas.

Moteros en contra de medida que prohíbe a dos personas en una unidad: "Es populista".

Alcalde de SJL lidera operativo de control de identidad: "El país demanda acciones concretas".

Carabayllo: Acribillan a policía de 23 años delante de su novia.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 22 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 22 de octubre del 2025.

Jefe de compras del Mininter renuncia por presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría.

Fiestas, conciertos y reuniones masivas con restricciones por estado de emergencia.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

