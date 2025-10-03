GRABADO el 03-10-2025

Congreso aprueba penas de cárcel por manipulación de resultados deportivos y apuestas en el Perú

El Congreso dio un paso decisivo en la lucha contra la corrupción en el deporte al aprobar la incorporación del delito de fraude o manipulación de resultados deportivos en el Código Penal. La medida responde al auge de las apuestas deportivas y a los riesgos de amaño que amenazan la transparencia de las competencias.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 3/10/25.

Nicolás Lúcar: "En el Perú no hay proyectos, hay ambiciones personales para llegar al Gobierno.

Breña: vecino tras feminicidio señala que hay que tener cuidado con la salud mental.

Procesión del Señor de los Milagros inicia su primer recorrido mañana en Lima.

Advierten grave riesgo en uso de tubulares en dunas de Huacachina.

Proponen un sistema de recaudo único en el transporte público de Lima y Callao.

Proturismo sobre vehículos tubulares en Huacachina: "La gran mayoría incumplía la norma".

Esposa de detenido critica accionar de la PNP: "Para buscar a los extorsionadores no están".

Palomino denuncia que no le permitieron ingresar al Congreso: Me cerraron la puerta.

Paro de transportistas dejó 17 detenidos en Puente Piedra: Denuncian presunto abuso de autoridad.

Manuel Rosas: "Solo en el Perú a dos malos ministros se les ocurre ser congresistas".

Señor de los Milagros: Este sábado inicia la primera procesión del Cristo Morado.

Buses de Vipusa suspendieron sus operaciones tras ataque de extorsionadores.

Congreso aprueba penas de cárcel por manipulación de resultados deportivos y apuestas en el Perú.

Manuel Rosas: "Si un manifestante tira una piedra, no esperes en beso de un policía".

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Reunificación de Alemania

Reunificación de Alemania

Expo Amazónica

Expo Amazónica

