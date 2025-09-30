GRABADO el 30-09-2025

Carlos Basombrío sobre paro de transportistas contra la extorsión: Va a cambiar poco o nada

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, se pronunció sobre el paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre, en respuesta a la creciente ola de extorsión y sicariato que afecta al sector transporte.



En declaraciones a 2025 en 24 Horas, Basombrío aseguró que la medida de fuerza cambiará poco o nada, debido a que el gobierno ha tenido múltiples oportunidades para enfrentar la criminalidad, pero ha priorizado la demagogia. Ahora dicen que no tienen dinero para enfrentar este problema, pero sí lo tienen para otras cosas, afirmó.



SOBRE ÓSCAR ARRIOLA



Sobre la reciente designación del general PNP Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú, en reemplazo del teniente general Víctor Zanabria, Basombrío indicó que el nuevo mando tiene la oportunidad de mejorar la imagen de la institución, fuertemente cuestionada por su desempeño en la lucha contra el crimen organizado.



En esa línea, el exministro explicó que la captura de Vladimir Carrón, presuntamente protegido por altos mandos, sería la prueba de fuego para la Policía y permitir abrir la información de denuncias clasificada como reservaado por la PNP que, según Basombrío, habría sido reservada por mandato de la presidenta Dina Boluarte, limpiaría la imagen de la Policía Nacional.





