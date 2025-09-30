GRABADO el 30-09-2025

Vladimiro Montesinos y terroristas Polay Campos, Feliciano y Artemio irán al penal Ancón II

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, anunció el traslado de los internos recluidos en la Base Naval del Callao al penal Ancón II, ante el vencimiento del convenio con la Marina de Guerra del Perú.



Entre los reclusos que serán trasladados se encuentra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, condenado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Completan la lista los excabecillas de Sendero Luminoso Óscar Ramírez Durand ('Feliciano') y Florindo Eleuterio Flores Hala ('Artemio'), además del excabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos.



A través de su cuenta institucional en X (antes Twitter), el INPE precisó que todos ellos cumplen condena bajo un régimen del CEREC DS N. 024-2001-JUS, que "garantiza vigilancia permanente y control de cada uno de sus movimientos, las 24 horas del día".



Régimen continuará aplicándose en Ancón II



El instituto detalló que este régimen "continuará aplicándose en Ancón II para asegurar la disciplina penitenciaria". La decisión se da en un contexto donde el INPE busca "reafirmar el principio de autoridad y responder a la demanda ciudadana de seguridad", según señaló la institución.



Cierre de base y otros recluidos en Ancón II



Previamente, Paredes anunció en entrevista con Exitosa Noticias que el penal de la Base Naval del Callao cerrará el próximo 12 de enero de 2026, lo que obliga al traslado de los reclusos. El presidente del INPE recordó que en el penal Ancón II ya se encuentran recluidos ministros y altas exautoridades del Estado, lo que hace factible el traslado de estos internos.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE DEL 2025.

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Karla Ramírez: Juan José Santiváñez aspira a ser senador y mantendría diálogo con APP.

Carlos Basombrío sobre paro de transportistas contra la extorsión: Va a cambiar poco o nada.

Convenio entre INPE y Marina de Guerra vencerá en enero de 2026 por funcionamiento de Cerec.

Aeropuerto Jorge Chávez: 27 de octubre iniciará cobro de tarifa única de transferencia.

Capturan a "Pequeño J" en Pucusana: Narco peruano es acusado de triple feminicidio en Argentina.

Los Olivos: asaltan a escolares que conversaban frente a tienda.

Pescadores artesanales de Piura inician paro de 48 horas por cuota de pota.

Vladimiro Montesinos y terroristas Polay Campos, Feliciano y Artemio irán al penal Ancón II.

Capturan a "Pequeño J" en Pucusana: Narco peruano es acusado de triple feminicidio en Argentina.

Dina Boluarte asegura que Perú es líder en Sudamérica pese a ola de inseguridad.

Leonardo Caparrós sobre posible cierre del Cerec: Se debería a un eventual traslado del Monstruo.

Congresistas alertan sobre riesgos en traslado de reclusos de máxima peligrosidad a Ancón II.

Elecciones 2026: 8 de cada 10 peruanos cree que serán financiadas por economías criminales.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.