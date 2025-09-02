GRABADO el 02-09-2025

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales

El próximo 3 de octubre es una fecha clave: hasta ese día deben aprobarse las reformas electorales para que tengan impacto en las elecciones regionales y municipales 2026.



¡SUSCRÍBETE! En JNETV te brindamos información oficial y actualizada sobre los procesos electorales a nivel nacional y la cultura democrática .



JNE: Tu fuente oficial en elecciones



Elecciones2026 ReformasElectorales JNE Democracia PolíticaPerú PerúDecide Congreso ParticipaciónCiudadana ReformaPolítica EleccionesRegionales EleccionesMunicipales EleccionesGenerales CiudadaníaInformada PlazosElectorales Perú2026 NoticiasPerú VotoResponsable EleccionesLibres TransparenciaElectoral

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de setiembre de 2025.

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de setiembre de 2025.

Pdte del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento.

EnVivo En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, elecciones2026.

Voto informado se renueva a partir del 15 de octubre .

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales.

39 organizaciones políticas listas para las Elecciones2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de setiembre de 2025.

¿Sabías que el 2026 se elegirá a un parlamento bicameral?.

Candidatos a la presidencia también podrán postular al Senado .

JNE: Si no adoptábamos medidas, ninguna alianza habría logrado inscribirse .

Tres alianzas lograron su inscripción para las Elecciones 2026 .

JNE activa herramienta digital Alerta de Afiliación Política.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka.

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.