GRABADO el 02-09-2025

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales

El próximo 3 de octubre es una fecha clave: hasta ese día deben aprobarse las reformas electorales para que tengan impacto en las elecciones regionales y municipales 2026.

¡SUSCRÍBETE! En JNETV te brindamos información oficial y actualizada sobre los procesos electorales a nivel nacional y la cultura democrática .

JNE: Tu fuente oficial en elecciones

Elecciones2026 ReformasElectorales JNE Democracia PolíticaPerú PerúDecide Congreso ParticipaciónCiudadana ReformaPolítica EleccionesRegionales EleccionesMunicipales EleccionesGenerales CiudadaníaInformada PlazosElectorales Perú2026 NoticiasPerú VotoResponsable EleccionesLibres TransparenciaElectoral

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de setiembre de 2025.

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de setiembre de 2025.

Pdte del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento.

EnVivo En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, elecciones2026.

Voto informado se renueva a partir del 15 de octubre .

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales.

39 organizaciones políticas listas para las Elecciones2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de setiembre de 2025.

¿Sabías que el 2026 se elegirá a un parlamento bicameral?.

Candidatos a la presidencia también podrán postular al Senado .

JNE: Si no adoptábamos medidas, ninguna alianza habría logrado inscribirse .

Tres alianzas lograron su inscripción para las Elecciones 2026 .

JNE activa herramienta digital Alerta de Afiliación Política.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka.

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de setiembre de 2025

video

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de setiembre de 2025

video

Pdte del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento

video

EnVivo En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, elecciones2026

video

Voto informado se renueva a partir del 15 de octubre

video

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales

video

39 organizaciones políticas listas para las Elecciones2026

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de setiembre de 2025

video

¿Sabías que el 2026 se elegirá a un parlamento bicameral?

video

Candidatos a la presidencia también podrán postular al Senado

video

JNE: Si no adoptábamos medidas, ninguna alianza habría logrado inscribirse

video

Tres alianzas lograron su inscripción para las Elecciones 2026

video

JNE activa herramienta digital Alerta de Afiliación Política

video

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Culto a Capacocha

Culto a Capacocha

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Nacimiento de Chabuca Granda

Nacimiento de Chabuca Granda

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 03 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo