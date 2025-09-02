GRABADO el 02-09-2025

Pdte del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento

EnVivo Roberto Burneo, presidente del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento:ç
Cronograma Electoral
Transparencia del proceso
Participación de peruanos en el extranjero
Voto digital

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de setiembre de 2025.

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de setiembre de 2025.

Pdte del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento.

EnVivo En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, elecciones2026.

Voto informado se renueva a partir del 15 de octubre .

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales.

39 organizaciones políticas listas para las Elecciones2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de setiembre de 2025.

¿Sabías que el 2026 se elegirá a un parlamento bicameral?.

Candidatos a la presidencia también podrán postular al Senado .

JNE: Si no adoptábamos medidas, ninguna alianza habría logrado inscribirse .

Tres alianzas lograron su inscripción para las Elecciones 2026 .

JNE activa herramienta digital Alerta de Afiliación Política.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

