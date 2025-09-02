GRABADO el 02-09-2025

Voto informado se renueva a partir del 15 de octubre

El renovado portal Voto Informado del JNE se lanzará este 15 de octubre con la información más completa sobre planes de gobierno, hojas de vida y más, rumbo a las Elecciones Generales 2026.



