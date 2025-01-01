GRABADO

jne si no adoptabamos medidas ninguna alianza habria logrado inscribirse

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 4 de setiembre de 2025.

JNE anuncia demanda competencial ante el TC por el caso Unidad Popular.

El cronograma electoral se respeta: especialistas respaldan al JNE .

¿Más de 10 mil candidatos? Conoce cuántas autoridades elegiremos en las Elecciones2026.

ENVIVO El presidente del JNE brinda conferencia a periodistas regionales sobre las EG2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de setiembre de 2025.

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de setiembre de 2025.

Pdte del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento.

EnVivo En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, elecciones2026.

Voto informado se renueva a partir del 15 de octubre .

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales.

39 organizaciones políticas listas para las Elecciones2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de setiembre de 2025.

¿Sabías que el 2026 se elegirá a un parlamento bicameral?.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.