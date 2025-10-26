GRABADO el 26-10-2025

Asesores a los pies de la congresista Lucinda Vásquez Cuarto Poder Perú

Asesores a los pies de la congresista Lucinda Vásquez Cuarto Poder Perú

Lucinda Vásquez usó a sus asesores para tareas personales como cortarle las uñas en su despacho y cocinarle en su casa.



Mira el reportaje completo AQUÍ https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/lucinda-vasquez-recibio-corte-unas-su-asesor-congreso-n512331

Mira el programa de ayer completo AQUÍ https://bit.ly/cpatvgo



CuartoPoder, Noticias Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA LAS NOTAS DE CUARTO PODER EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytcp25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Cuarto Poder:

El programa que marca la pauta del acontecer nacional durante la semana. Un indiscutido espacio como referente de independencia y seriedad informativa.



Conducido por Sol Carreño



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Sentencia de 15 años a Guillermo Bermejo Cuarto Poder Perú.

Asesores a los pies de la congresista Lucinda Vásquez Cuarto Poder Perú.

Caso Cócteles: Un archivo anunciado Cuarto Poder Perú.

La estrategia comunicacional del presidente José Jerí Cuarto Poder Perú.

El nuevo régimen carcelario para los reos más peligrosos Cuarto Poder Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Congreso aprueba reglamento del nuevo sistema bicameral Edición Mediodía Noticias Perú.

Suboficial afronta investigación tras hecho en protesta Primera Edición Noticias Perú.

Proponen reducir edad mínima para postular al Congreso Edición Mediodía Noticias Perú.

Detienen a presunto cabecilla de red criminal en Ancón Edición Mediodía Noticias Perú.

Cumplió su promesa de jugar "pichanga" con sus fanáticas América Espectáculos (HOY).

Isabel Preysler publica cartas de amor de Mario Vargas Llosa América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Cristian Castro jugó pichanguita con sus fans shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Peruanos estuvieron presentes en los Latin Billboard 2025 shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Cristian Castro hará colaboración con Gianmarco? shorts.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.