Anuncian paro de transportistas en Lima y Callao Primera Edición Noticias Perú
Transportistas de Lima y Callao anunciaron una paralización de actividades para el 2 de octubre, como medida de protesta ante los problemas de seguridad que afectan su labor diaria. Héctor Vargas, vocero del gremio, señaló que buscarán presentar al Congreso una propuesta para la creación de una unidad especial que aborde estos temas. También afirmó que gran parte del sector enfrenta presiones constantes, lo que ha motivado esta movilización.
LO ÚLTIMO en PrimeraEdición
Acerca de Primera Edición:
Veracidad, agilidad y carisma. Primera Edición es el primer contacto del público con la más variada información sobre política, actualidad, economía y mucho más.
Conducido por Federico Salazar y Verónica Linares.
Desde América Noticias
