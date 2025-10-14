GRABADO el 14-10-2025

Reniec anuncia que hoy atenderá hasta las 11:59 p.m. por el cierre del padrón electoral

En entrevista con Exitosa, el asesor de la jefatura nacional de Reniec, Iván Torres, anunció que hoy atenderán hasta las 11:59 p.m. por el cierre del padrón electoral.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

