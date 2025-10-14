GRABADO el 14-10-2025

¿Cómo reducir los puntos por infracciones de mi licencia de conducir?

El conductor de 'La Hora del Volante', Tito Alvites, explicó cómo los conductores pueden reducir los puntos por infracciones en su licencia de conducir.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES ¿LUIS ADVÍNCULA A ALIANZA LIMA? l CONTINÚA LA FECHA 14 DEL TORNEO CLAUSURA.

¿Luis Advíncula tiene los días contados en Boca Juniors?: "Ha tenido malos rendimientos".

EXITOSA DEPORTES ¿LUIS ADVÍNCULA A ALIANZA LIMA? l CONTINÚA LA FECHA 14 DEL TORNEO CLAUSURA.

Sport Boys busca superar DÍFICIL momento ganándole a Alianza Lima, asegura Jostin Alarcón.

Ernesto Álvarez solicitó su suspensión de militancia en PPC.

Gabinete Ministerial de José Jerí juramentará en las próximas horas.

DRELM tras colapso de muro de contención de colegio en VMT: Ingenieros evalúan la causa del hecho.

¿Cómo reducir los puntos por infracciones de mi licencia de conducir?.

VMT: Colapsa muro de contención de colegio y cables de electricidad quedan expuestos.

Autoestima y relaciones: ¿Me quiere o me usó?.

Reclutaban a universitario y adultos mayores para estafar a aseguradoras bancarias.

Omar Awapara: "No quieren verse involucrados en este periodo turbulento".

Corpac culmina obras en pista del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco.

Reniec anuncia que hoy atenderá hasta las 11:59 p.m. por el cierre del padrón electoral.

José Jerí busca distanciarse del gobierno de Dina Boluarte, indica politólogo.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.