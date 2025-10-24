GRABADO el 24-10-2025

Denuncian que allegados a congresista Acuña agredió a personal municipal de Surco

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

Elecciones 2026: ¿Cómo será el Congreso bicameral del próximo año?.

Ollanta Humala y Susana Villarán buscarán anular investigaciones en el TC.

Hoy Poder Judicial dicta sentencia a Guillermo Bermejo por presunta afiliación al terrorismo.

"Comimos chochoca": Guido Bellido revela detalles de Pedro Castillo en la cárcel.

Extorsionadores estarían pidiendo cupo de 50 soles por alumnos a colegio en SJL.

Denuncian que allegados a congresista Acuña agredió a personal municipal de Surco.

Policía investigado por muerte de Trvko volvería a trabajar tras decisión judicial.

Pedro Castillo insulta a Fernando Rospigliosi en la SAC: Tienen a una basur como presidente.

Premier Ernesto Álvarez destaca trabajo de José Jerí: Se acuesta tarde y se levanta de madrugada.

Amenazan a familia de madre e hija asesinadas en robo en SJL: Nos quieren hacer daño.

Banda asalta dos negocios y se lleva 8 mil soles en SMP.

Cae criminal que tenía nueve cadenas perpetua.

Villa El Salvador: Necropsia revela que menor no murió electrocutada, sino estrangulada.

Extorsiones no cesan en Trujillo: criminales amenazan con asesinar a conductores.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Elecciones 2026: ¿Cómo será el Congreso bicameral del próximo año?

video

Ollanta Humala y Susana Villarán buscarán anular investigaciones en el TC

video

Hoy Poder Judicial dicta sentencia a Guillermo Bermejo por presunta afiliación al terrorismo

video

"Comimos chochoca": Guido Bellido revela detalles de Pedro Castillo en la cárcel

video

Extorsionadores estarían pidiendo cupo de 50 soles por alumnos a colegio en SJL

video

Denuncian que allegados a congresista Acuña agredió a personal municipal de Surco

video

Policía investigado por muerte de Trvko volvería a trabajar tras decisión judicial

video

Pedro Castillo insulta a Fernando Rospigliosi en la SAC: Tienen a una basur como presidente

video

Premier Ernesto Álvarez destaca trabajo de José Jerí: Se acuesta tarde y se levanta de madrugada

video

Amenazan a familia de madre e hija asesinadas en robo en SJL: Nos quieren hacer daño

video

Banda asalta dos negocios y se lleva 8 mil soles en SMP

video

Cae criminal que tenía nueve cadenas perpetua

video

Villa El Salvador: Necropsia revela que menor no murió electrocutada, sino estrangulada

video

Extorsiones no cesan en Trujillo: criminales amenazan con asesinar a conductores

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Día de las Naciones Unidas

Día de las Naciones Unidas

Día Internacional contra el Cambio Climático

Día Internacional contra el Cambio Climático

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Día Mundial contra la Polio

Día Mundial contra la Polio

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 24 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo