Denuncian que allegados a congresista Acuña agredió a personal municipal de Surco

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

Elecciones 2026: ¿Cómo será el Congreso bicameral del próximo año?.

Ollanta Humala y Susana Villarán buscarán anular investigaciones en el TC.

Hoy Poder Judicial dicta sentencia a Guillermo Bermejo por presunta afiliación al terrorismo.

"Comimos chochoca": Guido Bellido revela detalles de Pedro Castillo en la cárcel.

Extorsionadores estarían pidiendo cupo de 50 soles por alumnos a colegio en SJL.

Policía investigado por muerte de Trvko volvería a trabajar tras decisión judicial.

Pedro Castillo insulta a Fernando Rospigliosi en la SAC: Tienen a una basur como presidente.

Premier Ernesto Álvarez destaca trabajo de José Jerí: Se acuesta tarde y se levanta de madrugada.

Amenazan a familia de madre e hija asesinadas en robo en SJL: Nos quieren hacer daño.

Banda asalta dos negocios y se lleva 8 mil soles en SMP.

Cae criminal que tenía nueve cadenas perpetua.

Villa El Salvador: Necropsia revela que menor no murió electrocutada, sino estrangulada.

Extorsiones no cesan en Trujillo: criminales amenazan con asesinar a conductores.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

