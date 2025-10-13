GRABADO el 13-10-2025

MADURO CIERRA EMBAJADA EN NORUEGA TRAS NOBEL A MARÍA CORINA MACHADO RADAR24

El régimen de NicolásMaduro ha tomado una nueva decisión que agita la escena internacional: cerrar la embajada de Venezuela en Noruega, país clave en los intentos de mediación entre el gobierno y la oposición. La medida llega justo después de que la líder opositora MaríaCorinaMachado fuera galardonada con el PremioNobeldelaPaz, un reconocimiento que ha provocado la furia del mandatario venezolano y su ruptura con Oslo. En este episodio de Radar24 analizamos qué hay detrás de esta reacción y cómo impacta en la diplomacia regional.



Mientras tanto, la tensión militar crece. Según fuentes citadas por el diario El País, Maduro habría ordenado a su cúpula resistir hasta el final ante una posible operación de EstadosUnidos para capturarlo. El informe señala que el Pentágono ha triplicado el número de efectivos desplegados en el MarDelCaribe, alcanzando los 18.000 soldados. La estrategia de DonaldTrump y su equipo, con el respaldo del senador MarcoRubio, apunta a endurecer la presión sobre el régimen venezolano y a acelerar su caída.



Del otro lado, MaríaCorinaMachado reapareció tras recibir el NobelDeLaPaz, asegurando que su movimiento tiene todo listo para ejecutar la transición democrática en las primeras 100 horas y 100 días posteriores a la salida de Maduro. Además, advirtió que ya han identificado a los grupos que podrían intentar desestabilizar el cambio político. Su liderazgo, junto con las últimas encuestas que muestran que más del 86 de los venezolanos desconoce a Maduro como presidente, refuerzan la percepción de que el ciclo del chavismo se acerca a su fin.



La comunidad internacional observa con atención el deterioro del régimen, el aislamiento diplomático de Caracas y la creciente presión militar en el Caribe. ¿Será este el inicio del desenlace para Nicolás Maduro? En este análisis de Radar 24 lo desglosamos junto a expertos y analistas de la región.



venezuela maduro maríacorinamachado nobel noruega trump crisisvenezuela



