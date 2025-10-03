GRABADO el 03-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 3 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 3 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 3 de octubre del 2025.

Perú celebra el Día Nacional del Arroz: energía, economía y tradición en cada plato.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 3 de octubre del 2025.

Ceremonia por el 90. aniversario del Minsa y el Día de la Medicina Peruana.

Accidente en la Av. Túpac Amaru: choque entre dos buses deja hasta 10 pasajeros heridos.

Bus con 16 músicos cayó a un abismo en Canta: milagrosamente todos sobrevivieron.

Campaña en Lima busca concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama este octubre.

Primera misa y salida del Señor de los Milagros en Lima este 4 de octubre.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 3 de octubre del 2025.

"Diálogo abierto": programa completo del 2 de octubre del 2025.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 2 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, 2 de octubre de setiembre del 2025.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Semana Jubilar de Piura

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Reunificación de Alemania

Expo Amazónica

