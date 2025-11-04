GRABADO el 04-11-2025

¡Peru gana Mundial de Carnes en Argentina! con bife angosto trujillano

Trujillo hace historia en la gastronomía mundial, al obtener el mejor corte de bife angosto en el Campeonato Mundial de Carnes, en Argentin.



Productores locales llevaron la carne al más alto nivel para ser los mejores en el restaurante La Estampida.







Préstamos MultiRed del Banco de la Nación.

