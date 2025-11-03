GRABADO el 03-11-2025

¿Te imaginas votar sin salir de casa en las Elecciones 2026?

La ONPE ha habilitado el registro (voluntario) para el voto digital que va hasta el 13 de diciembre.

¿Qué necesitas para registrarte? Ser de un grupo priorizado (¡revisa la lista!). DNI electrónico vigente (hasta el 8/6/26). App ONPEiD. Un dispositivo con lector de DNIe o tecnología NFC.

La confirmación de tu registro llegará entre el 14 de diciembre y el 5 de enero.

¿Qué opinas de esta modalidad? Etiqueta a tus amigos y familiares para que se enteren.

Más información aquí:https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2026-conoce-como-registrarte-para-participar-mediante-voto-digital-1050150.aspx



Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

