GRABADO el 03-11-2025

¿Cómo impacta la baja del dólar en la economía peruana?

Ante la baja del tipo de cambio del dólar norteamericano, se esperan efectos positivos para la economía peruana. Arturo García, presidente del Comité de Empresa, Banca y Finanzas del Colegio de Economistas de Lima, explicó que la baja de la moneda estadounidense favorece a los importadores, ya que reduce el costo de traer productos al país , y también a los consumidores, al abaratarse los precios.

Además, esta tendencia ha impulsado las exportaciones, fortaleciendo aún más la economía nacional. Según García, el superávit comercial del Perú alcanzó los USD 24 mil millones en 2024 y podría llegar a los USD 32 mil millones este año.

El experto también destacó que Perú registra una de las inflaciones más bajas de la región, lo que consolida la estabilidad del sol frente al dólar.







¿Cómo impacta la baja del dólar en la economía peruana?.

