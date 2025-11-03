GRABADO el 03-11-2025

¿Cómo impacta la baja del dólar en la economía peruana?

Ante la baja del tipo de cambio del dólar norteamericano, se esperan efectos positivos para la economía peruana. Arturo García, presidente del Comité de Empresa, Banca y Finanzas del Colegio de Economistas de Lima, explicó que la baja de la moneda estadounidense favorece a los importadores, ya que reduce el costo de traer productos al país , y también a los consumidores, al abaratarse los precios.
Además, esta tendencia ha impulsado las exportaciones, fortaleciendo aún más la economía nacional. Según García, el superávit comercial del Perú alcanzó los USD 24 mil millones en 2024 y podría llegar a los USD 32 mil millones este año.
El experto también destacó que Perú registra una de las inflaciones más bajas de la región , lo que consolida la estabilidad del sol frente al dólar. dólares tipodecambio exportaciones importaciones andinaaldía



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Elecciones 2026: Acción Popular elegirá así a su candidato presidencial.

¡Peru gana Mundial de Carnes en Argentina! con bife angosto trujillano.

Gran Final Copa Libertadores en el Monumental.

Ruptura con México no afectará voto en el extranjero ni comercio bilateral.

Andina en Regiones: nace el primer par de gemelos en Hospital Bicentenario EsSalud de Chao.

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a Betssy Chávez.

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a Betssy Chávez.

Las 5 del día: inicia CADE Ejecutivos 2025 con agenda sobre seguridad y crecimiento económico.

Acción Popular y la elección de su candidato a la presidencia de la República para el 2026.

259 años cumple la Primera Cuadrilla del Señor de los Milagros.

¿Te imaginas votar sin salir de casa en las Elecciones 2026?.

¿Cómo impacta la baja del dólar en la economía peruana?.

El INPE trasladó al penal de Challapalca a 26 internos de peligrosas bandas..

Andina en Regiones: ponen en valor el complejo arqueológico Gran Shamana.

Normas Legales: ONPE aprueba Plan de Medios para la Franja Electoral de las Elecciones 2026.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Elecciones 2026: Acción Popular elegirá así a su candidato presidencial

video

¡Peru gana Mundial de Carnes en Argentina! con bife angosto trujillano

video

Gran Final Copa Libertadores en el Monumental

video

Ruptura con México no afectará voto en el extranjero ni comercio bilateral

video

Andina en Regiones: nace el primer par de gemelos en Hospital Bicentenario EsSalud de Chao

video

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a Betssy Chávez

video

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a Betssy Chávez

video

Las 5 del día: inicia CADE Ejecutivos 2025 con agenda sobre seguridad y crecimiento económico

video

Acción Popular y la elección de su candidato a la presidencia de la República para el 2026

video

259 años cumple la Primera Cuadrilla del Señor de los Milagros

video

¿Te imaginas votar sin salir de casa en las Elecciones 2026?

video

¿Cómo impacta la baja del dólar en la economía peruana?

video

El INPE trasladó al penal de Challapalca a 26 internos de peligrosas bandas.

video

Andina en Regiones: ponen en valor el complejo arqueológico Gran Shamana

video

Normas Legales: ONPE aprueba Plan de Medios para la Franja Electoral de las Elecciones 2026

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 04 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo