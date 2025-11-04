GRABADO el 04-11-2025

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a Betssy Chávez

EnVivo: En las últimas horas se conoció que el Gobierno de México otorgó asilo político a la ex primera ministra del Gobierno de Pedro Castillo y acusada de rebelión, Betssy Chávez. Ante este hecho, el Estado peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México.

Para analizar las implicancias de esta decisión, conversamos con el Dr. Óscar Maúrtua de Romaña, jurista y exministro de Relaciones Exteriores.



Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a Betssy Chávez.

