GRABADO el 18-06-2025

CRISIS TOTAL Caso Cirugías: Comisión del Congreso recomienda vacancia de Dina por incapacidad moral

¿LE PASARÁ LO MISMO QUE A CASTILLO? La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, con 9 votos a favor y 3 abstenciones, el informe final del caso Cirugías y recomienda evaluar la vacancia de Dina Boluarte por presunta incapacidad moral. El motivo: no haber informado al Parlamento sobre las cirugías estéticas y funcionales a las que se sometió en junio de 2023, y que fueron confirmadas por el cirujano Mario Cabani. El documento concluye que la presidenta habría abandonado funciones entre el 28 de junio y el 9 de julio al no comunicar su inactividad oficial. Congresistas de Fuerza Popular y Acción Popular no participaron en la votación. Ahora, el informe deberá pasar al Pleno.



CRISIS TOTAL Caso Cirugías: Comisión del Congreso recomienda vacancia de Dina por incapacidad moral.

