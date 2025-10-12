GRABADO el 13-10-2025

CURWEN EN LA REPÚBLICA LAS MENTIRAS DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y JOSÉ JERÍ QUIERE SER BUKELE

Hoy en CurwenEnLaRepública



JOSÉ JERÍ GOBIERNA SIN MINISTROS

El nuevo presidente lleva más de 79 horas sin designar a su gabinete, mientras crece la incertidumbre en el país.

Lee más aquí: https://larepublica.pe/politica/2025/10/13/jose-jeri-en-vivo-presidente-lleva-mas-de-79-horas-sin-tomar-juramento-de-sus-nuevos-ministros-hnews-166751



RAFAEL LÓPEZ ALIAGA RENUNCIARÁ A LA ALCALDÍA

El burgomaestre rompe su promesa y deja Lima sin cumplir 25 compromisos de su plan de gobierno.

Lee la nota completa: https://larepublica.pe/sociedad/2025/10/12/rafael-lopez-aliaga-dejaria-la-alcaldia-de-lima-sin-cumplir-25-promesas-de-su-plan-de-gobierno-municipal-hnews-167364



ALCALDE DE PATAZ RECHAZA EL PARO NACIONAL

Tras reunirse con José Jerí, fue expulsado de la Plaza San Martín por manifestantes.

Mira la historia completa: https://larepublica.pe/politica/2025/10/12/alcalde-de-pataz-fue-rechazado-y-expulsado-de-plaza-san-martin-tras-reunirse-con-jose-jeri-hnews-829860



Un país sin ministros, una promesa rota y un paro dividido.

00:00 Presentación

00:15 Presidente José Jerí continúa sin nombrar a sus ministros

13:16 Patricia Li, la presidenta de Somos Perú detrás de José Jerí

19:20 Rafael López Aliaga renunciará a la alcaldía de Lima para postular en las elecciones presidenciales

40:09 Alcalde de Pataz rechaza el paro del 15 de octubre tras reunirse con el presidente Jerí

46:30 Despedida



LaRepública

