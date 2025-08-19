GRABADO el 19-08-2025

TC BLINDA A DINA BOLUARTE Y SUSPENDE SUS INVESTIGACIONES Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM

Hoy Jaime Chincha en DelHechoAlDicho

TC BLINDA A DINA BOLUARTE

El Tribunal Constitucional alista un fallo clave que frenaría las investigaciones en su contra. ¿Se consuma un blindaje político para la presidenta?



ACCIÓN POPULAR SE REBELA CONTRA ELVIS VERGARA

Bancada rechaza que el sindicado como Los Niños asuma la presidencia de la Comisión de Ética. ¿Crisis de legitimidad en el Congreso?



PJ SUSPENDE A ELIO RIERA

El abogado de APP queda fuera tras ser acusado de faltar a la verdad en el caso Bruno Pacheco. Un golpe directo al entorno legal de Alianza para el Progreso.



EXPRESIDENTES EN PROBLEMAS

Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo vuelven a ser noticia pero desde prisión.



ENTREVISTA A JULIO CHÁVEZ Presidente de Acción Popular

Conversamos sobre la crisis interna en su partido, el futuro de la Comisión de Ética y la resistencia al retorno de Elvis Vergara.



Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ningún análisis político con JaimeChincha en DelHechoAlDicho.



DinaBoluarte TribunalConstitucional AcciónPopular ElioRiera CongresoPerú Vizcarra Toledo PedroCastillo DelHechoAlDicho LaRepúblicaLR



00:00 Presentación

04:07 Dina Boluarte no será investigada

19:15 Declaraciones de Luz Pacheco

26:22 Entrevista a Julio Chávez

36:26 Julio Chávez habla sobre Elvis Vergara

44:40 Poder Judicial suspende a Elio Riera

51:42 Alejandro Toledo pide ir a la clínica

56:02 Martín Vizcarra reaparece en audiencia

01:15:18 Despedida



TE PUEDE INTERESAR

Rechazo a la AMNISTÍA y VIZCARRA y el sistema de JUSTICIA https://youtube.com/live/EFJH0KfXFs

DINA BOLUARTE pisa tierra caliente mientras el CONGRESO se esfuma https://youtube.com/live/grQK-GftmUc

DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA EN VIVO Y SHARMELÍ BUSTÍOS RESPONDE https://youtube.com/live/Rz4AsP-4wA0



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

Paro de transportistas 21 de agosto en Lima y Callao: esto es lo que se sabe LR.

Emmanuel Macron tilda a Putin de "depredador", "ogro" y "fuerza desestabilizadora" LR.

EE. UU. despliega destructores en la costa de Venezuela para combatir a grupos narcotraficantes LR.

LOS PORKYTROLLS APARECEN Y RMP RESPONDE: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN.

Senamhi reporta incremento en las velocidades de viento en la costa peruana shorts.

Pareja de peruana hallada sin vida en Estados Unidos buscaría la tenencia de sus 3 hijos shorts.

Se viralizó un video que muestra a un dirigente del partido APP besar a ACUÑA shorts lr.

Confirman nuevo paro de transportistas este jueves 21 de agosto shorts lr.

Balean a una menor de 9 años y a dos mujeres en plena celebración del Día del Niño shorts lr.

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU. shorts lr.

¡POLÉMICA! TC bloquea investigación a Boluarte: no será investigada mientras esté en poder HLR.

TC BLINDA A DINA BOLUARTE Y SUSPENDE SUS INVESTIGACIONES Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

PEDRO CASTILLO enfrenta nueva audiencia judicial por acusación de golpe de Estado HLR.

Esto dijo Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 19 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Abogado de BETSSY CHÁVEZ denuncia que durmió en pasillo de penal tras amenazas HLR.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.