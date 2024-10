En el emporio comercial Albarracín, se realizó la campaña de entrega de licencias de funcionamiento a comerciantes. La jornada para apoyar a los dueños de los locales que no cumplen con sus requisitos para trabajar, ha sido denominada "licencia en una hora.



En la cuadra 3 del pasaje Albarracín del emporio comercial se realizó la campaña de entrega de licencias de funcionamiento a comerciantes.

Una jornada que estuvo dirigida sobre todo al 80 % de locales que no cuentan con documentación en regla.



Los comerciantes del emporio comercial Albarracín extacorita que se encuentran en situación irregular obtuvieron sus licencias de funcionamiento en una hora, tras la campaña que organiza la subgerencia de licencias y comercialización de la municipalidad provincial de Trujillo.

La actividad para apoyar a los dueños de los locales que no cumplen con sus requisitos para trabajar, ha sido denominada "licencia en una hora.



La subgerente de licencias y comercialización, Vicky Mori del Aguila señaló que es una oportunidad para que dueños de los locales que no cuentan con sus documentos en regla se formalicen.

En las campañas de sensibilización y control que se realizaron hace algunas semanas se detectó que la mayoría de negocios no contaban con licencias de funcionamiento, no tenían permiso de publicidad exterior y no estaban actualizados sus certificados de inspección técnica en seguridad y



👉 Síguenos en nuestras redes sociales:



📲 FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

❌ X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



💻 Página Web: https://tvcosmos.pe/



📌 SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Adem�s hoy dia 12 de Octubre en el calendario del Per�.

M�s videos de TV Cosmos

Todos los videos desde el canal TV Cosmos en Youtube.