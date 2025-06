GRABADO el 27-06-2025

Delincuentes asaltaron y quemaron microbús de servicio público

Lo que parecía un recorrido habitual se convirtió en terror para todos los que iban a bordo del micro de la empresa de transporte público Salaverry Express, cuando sujetos que parecían pasajeros asaltaron a todos los presentes, pero lo más sorprendente del suceso es los facinerosos hicieron bajar a las personas a bordo para quemar la unidad.



El hecho se registró la noche del último miércoles en el barrio 1 del distrito de Alto Trujillo, sembrando incertidumbre y miedo entre propios y extraños, quienes temieron lo peor.



El vehículo, valorizado en 90 mil dólares según el dueño, quedó reducido a cenizas prácticamente inservibles.



Tras este acto criminal los conductores, cobradores y personal de la empresa de transporte Salaverry Express, con miedo y angustia, paralizaron sus labores, esperando las medidas que adoptarán los socios para evitar más atentados.



Los dirigentes de esta empresa de transportes se reunieron con la autoridad policial para extremar medidas de seguridad, señalando que como empresarios no accederán al pedido de los extorsionadores y ayudarán a la policía nacional en la lucha frontal contra la delincuencia.



Según indicó el presidente de esta empresa de transporte, hace algunos días atrás recibieron una amenaza, pero ya denunciaron el hecho y esperan todo el respaldo por parte de las autoridades competentes.



Según el jefe de la Divincri de Trujillo, ya se encuentran en la línea de investigación, para conocer el móvil de este nuevo acto de Terror.



Señalando además que no habría nuevas organizaciones criminales sino más bien facciones de las mismas que tratan de desviar las investigaciones.

Se supo que luego de la reunión entre los socios y la policía nacional, en el transcurso de las horas volverán retomarán sus labores y su recorrido habitual.



A través de redes sociales un nuevo video publicado por delincuentes con la fecha actual, las amenazas continúan contra la empresa de trasporte Salaverry Express, señalando que si no cumplen con el pago de cupos empezaran a asesinar a los conductores.



