GRABADO el 27-06-2025

Delincuentes incendiaron el mercado Dulce Amanecer

Reducidos a cenizas quedaron 17 puestos del mercado Dulce Amanecer, luego que extorsionadores prendieron fuego al centro de abastos, situado en el barrio 6B distrito de Alto Trujillo. Los afectados señalaron que los delincuentes, además de este acto criminal les enviaron mensajes con amenazas en donde les exigen el pago de cupos, de lo contrario atentarán contra su vida.



La presidenta del centro comercial, Gladys Saavedra Segura y también madre de familia teme por la vida de su hijo de 21 años, pues los delincuentes aseguran que de no pagar 10 mil soles que están pidiendo últimamente, atentaran con su primogénito. La incertidumbre y el miedo crece.



Las extorsiones van directamente hacia ella y desde hace 8 años, sin embargo y pese a las denuncias interpuestas ante la policía nacional, lamentablemente tuvieron que acceder al pedido de los malhechores.



Mientras los agentes del orden realizaban las investigaciones y constatación del suceso criminal, en el lugar de los hechos las comerciantes recibieron una nueva llamada extorsiva, pero estaba vez no se dejaron intimidar.



A pesar que exigen a las autoridades por su seguridad, desconfían de la policía, advierten que no realizarían un buen trabajo.



Las pérdidas materiales serían de más de 20 mil soles, hasta el lugar del hecho llegaron personal de la municipalidad distrital de Alto Trujillo, para brindarles ayuda humanitaria. Por su parte el administrador de la comuna, señaló que vienen gestionando para intensificar el patrullaje en este lugar considerado como una zona roja.



Por su parte el coronel Jhony Huamán, jefe de la división de investigación criminal, señaló que ya vienen investigando el hecho delictivo.



Los comerciantes, al igual que los moradores de esta jurisdicción, esperan que este hecho ocurrido aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del jueves, no se vuelva a repetir.



Desde Cosmos Perú

