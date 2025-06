GRABADO el 30-06-2025

Lanzan objeto al Papa León XIV durante audiencia

La seguridad del Papa León XIV se vio comprometida tras una audiencia pública en el Vaticano. Mientras saludaba a los fieles en su recorrido por la Plaza de San Pedro, un objeto fue lanzado desde la multitud e impactó directamente en su cabeza.



El pontífice, no sufrió daños y continuó avanzando sin mostrar señales de molestia. El objeto, con colores rojo y amarillo, fue retirado inmediatamente por los agentes de seguridad presentes en la escena.



Según se observa en las imágenes captadas por asistentes, el objeto lanzado parecía una bufanda y fue arrojada con suficiente fuerza como para golpear la cabeza del sumo pontífice. El hecho ocurrió a plena luz del día y fue registrado en video por varios celulares.



Los encargados de la seguridad del Vaticano reaccionaron con rapidez y retiraron el objeto. Sin embargo, el incidente ha generado preguntas sobre los protocolos de protección en torno al Papa León XIV durante eventos públicos, especialmente considerando la cercanía con los asistentes.



Hasta el momento, la santa sede no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. Tampoco se ha identificado públicamente al autor del lanzamiento.



El video del impacto ha sido ampliamente difundido en diversas plataformas digitales, convirtiéndose en tendencia.



El episodio representa un nuevo llamado de atención respecto a la protección de líderes religiosos en actos masivos. Aunque el objeto no causó lesiones, la facilidad con la que fue lanzado resalta un punto vulnerable en el dispositivo de seguridad.



Desde Cosmos Perú

