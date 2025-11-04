Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez: "Tenemos que cumplir con una regla internacional"
En entrevista con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay indicó que el Perú debe otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez y respetar los compromisos internacionales.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Desde Exitosa Noticias
Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez: "Tenemos que cumplir con una regla internacional".
