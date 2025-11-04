GRABADO el 04-11-2025

Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez: "Tenemos que cumplir con una regla internacional"

En entrevista con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay indicó que el Perú debe otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez y respetar los compromisos internacionales.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez: "Tenemos que cumplir con una regla internacional".

