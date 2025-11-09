GRABADO el 09-11-2025

Vecinos del A.H. Micaela Bastidas exigen mayor seguridad tras asesinato de mototaxista

Vecinos del A.H. Micaela Bastidas alzan su voz y piden mayor seguridad. Pese al reciente asesinato de un mototaxista, expresan su incomodidad por la falta de presencia policial en la zona.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Vecinos del A.H. Micaela Bastidas exigen mayor seguridad tras asesinato de mototaxista.

Delincuente resulta herido tras enfrentamiento con la Policía en operativo por robo de automóvil.

Encargada de la embajada de México en Lima abandona Perú en medio de crisis diplomática.

Los Olivos: Extorsionadores piden 100 mil soles mensuales a vendedor de choclo.

Crisis en el Serenazgo de Cusco: Denuncian descontrol, improvisación y ciudadanos desprotegidos.

Piura soportó lluvia de 12 horas que superó en 1750 los valores normales, informó el Senamhi.

Cusco: Denuncian que Beneficencia habría permitido fiesta ilegal de Halloween.

Piura: Vecinos del A.H. Santa Julia exigen culminación de pistas y veredas.

LA HORA DEL VOLANTE con TITO ALVITES - 08/11/25.

Unión de hecho y el matrimonio: ¿La convivencia tiene los mismos beneficios?.

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 08/11/25.

EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PABLO TORRES, JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 08/11/25.

Los Exitosos de Exitosa llegaron a la Feria de Emprendedores 2025 en Plaza San Miguel.

Los mejores lotes los tiene Vivaldi Inmobiliaria Constructora.

¡El Rincón del Asado te ofrece las mejores carnes y parrillas!.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.