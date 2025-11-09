GRABADO el 09-11-2025

Exprimera ministra Betssy Chávez permanece en la residencia de la Embajada de México en San Isidro

Tras solicitar asilo político, Betssy Chávez continúa en la sede diplomática en Lima, mientras el gobierno peruano mantiene la evaluación del salvoconducto para su salida del país y se refuerza la seguridad alrededor de la embajada.

¿Trujillanos denuncian ante la Policía que son víctimas de extorsión?.

EN DEFENSA DE LA VERDAD - 09/11/25.

Denuncian que elaboración de un expediente de obra habría costado más de 1 millón de soles.

EN DEFENSA DE LA VERDAD - 09/11/25.

MTC actualiza cronograma del Aeropuerto Internacional de Chinchero y reprograma de entrega al 2028.

Exprimera ministra Betssy Chávez permanece en la residencia de la Embajada de México en San Isidro.

Alimentadores de Carabayllo y Torre Blanca del Metropolitano extenderán su ruta hasta Chimpu Ocllo.

La MML busca reubicar a ambulantes en el Ex Penal San Jorge para ordenar el centro de Lima.

Fans de KPOP protestan por estafa en venta de boletos y exigen reembolso.

Voraz incendio se registró en almacén de Lurigancho-Chosica: Siniestro fue controlado por bomberos.

Motociclistas marchan en Jesús María contra el uso obligatorio de chaleco reflectante.

Vecinos del A.H. Micaela Bastidas exigen mayor seguridad tras asesinato de mototaxista.

Delincuente resulta herido tras enfrentamiento con la Policía en operativo por robo de automóvil.

Encargada de la embajada de México en Lima abandona Perú en medio de crisis diplomática.

Los Olivos: Extorsionadores piden 100 mil soles mensuales a vendedor de choclo.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día del Exportador

Día del Exportador

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Festival de la Salchicha Huachana

Festival de la Salchicha Huachana

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

