EN DEFENSA DE LA VERDAD - 09/11/25
¿Trujillanos denuncian ante la Policía que son víctimas de extorsión?.
Denuncian que elaboración de un expediente de obra habría costado más de 1 millón de soles.
MTC actualiza cronograma del Aeropuerto Internacional de Chinchero y reprograma de entrega al 2028.
Exprimera ministra Betssy Chávez permanece en la residencia de la Embajada de México en San Isidro.
Alimentadores de Carabayllo y Torre Blanca del Metropolitano extenderán su ruta hasta Chimpu Ocllo.
La MML busca reubicar a ambulantes en el Ex Penal San Jorge para ordenar el centro de Lima.
Fans de KPOP protestan por estafa en venta de boletos y exigen reembolso.
Voraz incendio se registró en almacén de Lurigancho-Chosica: Siniestro fue controlado por bomberos.
Motociclistas marchan en Jesús María contra el uso obligatorio de chaleco reflectante.
Vecinos del A.H. Micaela Bastidas exigen mayor seguridad tras asesinato de mototaxista.
Delincuente resulta herido tras enfrentamiento con la Policía en operativo por robo de automóvil.
Encargada de la embajada de México en Lima abandona Perú en medio de crisis diplomática.
Los Olivos: Extorsionadores piden 100 mil soles mensuales a vendedor de choclo.
