#LasMañanas, con Paco Flores | Conversamos con Jessica Huaman, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima Metropolitana: "La niñez no es el futuro, es el presente. Si no aprenden bien hoy, lamentablemente no van a tener un desarrollo adecuado".

