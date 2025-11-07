LUIS ADVÍNCULA recibe a CUTO en ARGENTINA: Su infancia, sus errores, Europa y más lafedecuto
Sobrinos, 'La fe de Cuto' viajó a Buenos Aires para conversar con Luis Advíncula, quien ya tiene cinco temporadas en Boca Juniors. El viaje valió la pena porque 'El rayo' abrió el libro de su vida y habló de todo: la relación con sus padres durante su infancia, el problema con la comida que lo afectó de niño, su paso por Juan Aurich, Sporting Cristal, el fútbol alemán, turco, ucraniano, mexicano y argentino. ¡Unas historias imperdibles!
00:00 CUTO RECORRE BUENOS AIRES
03:00 MÁS ADELANTE
05:02 INICIA LA ENTREVISTA
10:08 ADVÍNCULA RECUERDA LA CHAPA QUE LE PUSO CUTO
14:31 ADVÍNCULA RECUERDA LAS COSAS QUE LO MARCARON EN SU INFANCIA
20:13 ADVÍNCULA CUENTA CÓMO LLEGÓ A LA SUB 20 DE PERÚ Y CON QUIÉNES JUGÓ
25:01 ANÉCDOTAS DE SU COLEGIO
32:03 RECUERDA EL FÚTBOL INFANTIL EN ALIANZA ATLÉTICO DE SULLANA
35:00 ADVÍNCULA REVELA EL MALTRATO QUE HIZO QUE DEJE AURICH
37:25 CUTO CUENTA LA VEZ QUE PUSIERON AL DESCUBIERTO A ADVÍNCULA EN EL ESTADIO
39:49 ADVÍNCULA HABLA SOBRE SU LLEGADA A CRISTAL
42:12 ADVÍNCULA REVELA QUE MOSQUERA LO CONVIRTIÓ EN LATERAL DERECHO
47:49 LA MALA EXPERIENCIA EN UCRANIA Y CÓMO TRAJO SU DINERO A PERÚ
52:19 ADVÍNCULA HACE MEA CULPA POR LO QUE HIZO EN ALEMANIA
55:41 ADVÍNCULA RECUERDA LA VEZ QUE FARFÁN LO INVITÓ A UNA PARRILLADA EN ALEMANIA
56:50 ADVÍNCULA Y SU EXPERIENCIA EN TURQUIA
01:01:25 SU LLEGADA A NEWELLS
01:03:06 ADVÍNCULA Y SU PASO POR MÉXICO
01:08:55 RECUERDA EL TERCER LUGAR EN LA COPA AMÉRICA 2011
