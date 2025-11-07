GRABADO el 07-11-2025

LUIS ADVÍNCULA recibe a CUTO en ARGENTINA: Su infancia, sus errores, Europa y más lafedecuto

Sobrinos, 'La fe de Cuto' viajó a Buenos Aires para conversar con Luis Advíncula, quien ya tiene cinco temporadas en Boca Juniors. El viaje valió la pena porque 'El rayo' abrió el libro de su vida y habló de todo: la relación con sus padres durante su infancia, el problema con la comida que lo afectó de niño, su paso por Juan Aurich, Sporting Cristal, el fútbol alemán, turco, ucraniano, mexicano y argentino. ¡Unas historias imperdibles!

luisadvincula lafedecuto entrevista juanaurich sportingcristal argentina podcast futbol cutoguadalupe bocajuniors

00:00 CUTO RECORRE BUENOS AIRES
03:00 MÁS ADELANTE
05:02 INICIA LA ENTREVISTA
10:08 ADVÍNCULA RECUERDA LA CHAPA QUE LE PUSO CUTO
14:31 ADVÍNCULA RECUERDA LAS COSAS QUE LO MARCARON EN SU INFANCIA
20:13 ADVÍNCULA CUENTA CÓMO LLEGÓ A LA SUB 20 DE PERÚ Y CON QUIÉNES JUGÓ
25:01 ANÉCDOTAS DE SU COLEGIO
32:03 RECUERDA EL FÚTBOL INFANTIL EN ALIANZA ATLÉTICO DE SULLANA
35:00 ADVÍNCULA REVELA EL MALTRATO QUE HIZO QUE DEJE AURICH
37:25 CUTO CUENTA LA VEZ QUE PUSIERON AL DESCUBIERTO A ADVÍNCULA EN EL ESTADIO
39:49 ADVÍNCULA HABLA SOBRE SU LLEGADA A CRISTAL
42:12 ADVÍNCULA REVELA QUE MOSQUERA LO CONVIRTIÓ EN LATERAL DERECHO
47:49 LA MALA EXPERIENCIA EN UCRANIA Y CÓMO TRAJO SU DINERO A PERÚ
52:19 ADVÍNCULA HACE MEA CULPA POR LO QUE HIZO EN ALEMANIA
55:41 ADVÍNCULA RECUERDA LA VEZ QUE FARFÁN LO INVITÓ A UNA PARRILLADA EN ALEMANIA
56:50 ADVÍNCULA Y SU EXPERIENCIA EN TURQUIA
01:01:25 SU LLEGADA A NEWELLS
01:03:06 ADVÍNCULA Y SU PASO POR MÉXICO
01:08:55 RECUERDA EL TERCER LUGAR EN LA COPA AMÉRICA 2011

Subcomisión aprueba informe que inhabilita por 10 años a Betssy Chávez y Pedro Castillo.

LUIS ADVÍNCULA recibe a CUTO en ARGENTINA: Su infancia, sus errores, Europa y más lafedecuto.

¡DE CANDELAAAAA! LUIS ADVÍNCULA LLEGA A LA FE DE CUTO VIERNES 6PM trome lafedecuto.

Perú: Congreso aprueba declarar persona non grata a presidenta de México Claudia Sheinbaum noticias.

Holsen recordó la vez que César Acuña le falló y complicó su pase a club del extranjero lafedecuto.

¿Tienes problemas de tiroides y subes de peso? El Doctor Trome te lo explica todo .

Ritual de manifestación y cierre de ciclo por fin de mes Soralla de los Ángeles rituales trome.

Yarita Lizeth recordó cuando perdió a su hermana menor: "Ella tenía leucemia" cafeconlachevez.

CACHAY: Los cómicos ambulantes, echa a Kike Suero, el Ejército, el dengue y más cafeconlachevez.

Alexandra del Solar confiesa que su hijo pagó factura de broncas de Chemo y Álvaro lafedecuto.

"Me separaron de mi mamá": Yarita Lizeth recuerda los duros momentos que vivió en su niñez trome.

¡HARTO CHIMI CHIMI! Cachay llega este MIÉRCOLES a cafeconlachevez 6PM trome.

HOLSEN y la vez que viajó en avión privado a jugar a EE.UU. y arrestaron al presidente del club.

ALEXANDRA DEL SOLAR: "CHEMO ERA AMIGO DE CAICO Y LOS POTRILLOS" trome lafedecuto.

Audiencia de PEDRO CASTILLO y BETSSY CHÁVEZ EN VIVO: Fiscalía presenta alegatos finales.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día Internacional de la Radiología

Día Internacional de la Radiología

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Día Mundial del Urbanismo

Día Mundial del Urbanismo

