La exchica reality #DianaSánchez reveló de todo en #cafeconlachevez: su sueldazo en Combate, la tormentosa relación que vivió con su ex, el distanciamiento con Alejandra Baigorria, su actual paso en El Gran Chef y más. #trome #podcast #entrevista



00:00 INICIO

04:12 Diana Sánchez no gastará dineral en su boda en Perú: "Yo sé que van a rajar, pero hay que ahorrar"

05:50 Diana Sánchez revela cómo la agarró la pandemia en Nueva York

12:18 Diana Sánchez y su sueldazo en Combate: "Tuve que hacer escándalo para que me subieran"

19:30 Diana Sánchez habla de su alejamiento de Ale Baigorria por Mario Hart

22:50 Diana Sánchez habla de su exesposo y su episodio de violencia: "Fue muy complicado"

25:34 Diana Sánchez revela por qué todavía no tiene hijos con su esposo

30:20 Diana Sánchez echa a Rosángela: "Ella se moría con Zumba, vendía sus 'zumbitas' fuera del canal"

42:00 Diana Sánchez revela en qué trabaja en Nueva York: Soy barista, bailarina, modelo y agente inmobiliario

46:56 Diana Sánchez habla de su relación con Giacomo Bocchio: "Me enamoré, ya tengo casa en Tacna"



