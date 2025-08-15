GRABADO el 15-08-2025

¿Está en riesgo el crecimiento económico de Perú? PDFRPP ENTREVISTA

Luis Arias, expdte. del Banco de la Nación, analiza la situación de la economía peruana, sus retos actuales y cómo las decisiones recientes afectan la inversión y el crecimiento. Descubre los problemas que podrían impactar al próximo gobierno y qué debemos tener en cuenta para el futuro económico del país. Entrevista de Mávila Huertas en Prueba de Fuego.



