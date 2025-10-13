GRABADO el 13-10-2025

López Aliaga deja alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República Mirada de fondo

En su videocolumna Miradadefondo, la periodista Diana Seminario analiza el impacto que tendrá la salida de RafaelLópezAliaga de la Municipalidad de Lima para postular a la Presidencia de la República en representación de RenovaciónPopular. Agregó que hoy vence el plazo para que las autoridades que deseen participar en los comicios de abril de 2026, den un paso al costado.



noticiashoy breakingnews política Perú RafaelLópezAliaga RenovaciónPopular elecciones2026 MunicipalidaddeLima videocolumna DianaSeminario



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Rafael López Aliaga renuncia

postulación presidencial Perú

Renovación Popular 2026

Municipalidad de Lima

elecciones presidenciales Perú

Diana Seminario análisis político

cierre de plazo candidaturas

autoridades renuncian elecciones

videocolumna Mirada de fondo

impacto político renuncia

campaña presidencial 2026

panorama electoral Perú

Renovación Popular elecciones

futuro político de López Aliaga

movimientos electorales Lima

renuncias por elecciones

líder político peruano

López Aliaga y presidencia

estrategia electoral 2026

fecha límite comicios Perú

Desde EL COMERCIO

El esperanzador discurso de Trump en Israel tras la liberación de rehenes El Comercio.

LAS IMPLICANCIAS DE LA RENUNCIA DE LÓPEZ ALIAGA A LA ALCALDÍA, ¿QUÉ VA A PASAR? EN VIVO.

Últimos 20 rehenes israelíes liberados por Hamás se reencuentran con sus familias El Comercio.

López Aliaga deja alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República Mirada de fondo.

EN VIVO: TRUMP LLEGA A EGIPTO PARA LA FIRMA DE LA PAZ EN GAZA El Comercio.

Trump envía mensaje conciliador a China por arancel adicional del 100 El Comercio.

Israel preparado para recibir rehenes liberados por Hamás este lunes El Comercio.

Incendio en Pamplona Alta deja más de 700 damnificados y 100 viviendas quemadas El Comercio.

Abogado de Boluarte: A un delincuente le dan más tiempo para defenderse que a Dina El Comercio.

Donald Trump revela conversación con María Corina Machado tras el Nobel de la Paz El Comercio.

ATENTADO A AGUA MARINA: EL VERDADERO 'PLAN CERCO' TRAS LA BALACERA EN CHORRILLOS Pasa en la Calle.

Las investigaciones fiscales que enfrenta Dina Boluarte tras la vacancia El Comercio.

Venezuela denuncia ante la ONU agresión militar de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

PERÚ VS CHILE EN VIVO PARTIDO AMISTOSO 2025 El Comercio.

¿Quién es José Jerí?: el controversial e inesperado presidente que sucede a Dina El Comercio.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.