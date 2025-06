GRABADO el 30-05-2025

Policías en Pataz combaten el crimen organizado en condiciones precarias, advierte Pedro Yaranga

Fueron enviados a restablecer el orden y combatir a las bandas criminales que operan impunemente en la provincia de Pataz, región La Libertad. Sin embargo, hoy, los más de mil agentes desplegados en la zona se sienten completamente desamparados. Así lo advierte Pedro Yaranga, especialista en temas de seguridad, quien denunció que estos efectivos no han recibido el pago de sus viáticos, carecen de atención médica y muchos se encuentran enfermos tras operar en condiciones extremas dentro de las bocaminas.



El único centro médico de Pataz no abastece para atenderlos. Es más, ni siquiera cuenta con medicamentos implementados, sostuvo Yaranga en declaraciones a Panamericana Televisión. Agregó que, ante la falta de apoyo del Estado, los policías deben endeudarse o recurrir a otros medios para cubrir sus necesidades básicas, especialmente de salud.



Yaranga también alertó que la precariedad en la que operan los agentes contrasta con el nivel de equipamiento de las organizaciones criminales. La policía está maltratada y desatendida. No cuenta con abastecimiento de municiones y solo tiene lo que lleva. En cambio, los delincuentes tienen mejor logística, tecnología de punta y mayor capacidad de fuego, subrayó.



ESTADO DE EMERGENCIA EN PATAZ



Tras el secuestro y asesinato de 13 trabajadores mineros en marzo, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Pataz y dictó toque de queda. Sin embargo, expertos coinciden en que sin una adecuada logística, atención médica y respaldo institucional, no será posible recuperar el control territorial ni garantizar el retorno efectivo de la paz.

