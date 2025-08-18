GRABADO el 18-08-2025

Homicidios en Perú ya sobrepasan las 1300 víctimas en lo que va del año

En diálogo con Exitosa, el analista de datos, Juan Carbajal, informó que se han 1385 homicidios en todo el país, en lo que va del 2025. Además, indicó que se está a puertas de superar todo lo registrado en el 2021".

Noticias del Perú y actualidad, política.

