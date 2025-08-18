GRABADO el 18-08-2025

Homicidios en Perú ya sobrepasan las 1300 víctimas en lo que va del año

En diálogo con Exitosa, el analista de datos, Juan Carbajal, informó que se han 1385 homicidios en todo el país, en lo que va del 2025. Además, indicó que se está a puertas de superar todo lo registrado en el 2021".



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Homicidios Víctimas

Desde Exitosa Noticias

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz pasa a segunda vuelta con Jorge Quiroga, según conteo oficial.

Estado de emergencia en Pataz: "Ha regresado la calma, si hay un mayor control".

Homicidios en Perú ya sobrepasan las 1300 víctimas en lo que va del año.

Flota vehicular de la PNP: Amazonas, Cajamarca y San Martín no tienen ningún auto operativo.

Trujillo: Vecinos de la Av. Perú critican falta de acción ante ola criminal.

Mario Vizcarra: "A Martín lo quieren sacar de las encuestas porque es un rival político".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 18/08/25.

Caso Sheyla Gutiérrez: Familia de joven acudirá a la Cancillería para repatriación de sus restos.

Mario Vizcarra tras prisión preventiva contra su hermano: "Estuvo presente dando el pecho".

Mario Vizcarra tras prisión preventiva contra su hermano: "Estuvo presente dando el pecho".

Harold Forsyth asegura que ley de amnistía perjudica a las Fuerzas Armadas.

Policía revela audios que confirmarían la complicidad entre alias 'Chiqui' y 'El Monstruo'.

Martín Vizcarra comparte un área común con Ollanta Humala en el penal de Barbadillo.

Mario Vizcarra: "A Martín lo quieren sacar de las encuestas porque es un rival político".

Mario Vizcarra: "A Martín lo quieren sacar de las encuestas porque es un rival político".

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.