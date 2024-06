La situación legal de Martín Vizcarra podría complicarse luego de que Panorama revelara en exclusiva que el Ministerio Público no valoró ni tomó en cuenta una pericia realizada al proceso de compra de las denominadas pruebas rápidas que llevó a cabo la gestión del expresidente en marzo del 2020.



Estos documentos llegaron al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el pasado 24 de abril para que sirvan como pruebas contra Vizcarra, sin embargo, un mes después la Fiscalía archivó las investigaciones, pese a que la pericia advertía de un perjuicio económico al Estado de S/23 millones.



Gracias a esta pericia, la Procuraduría llegó a la conclusión de que el estudio de mercado habría sido simulado al señalar que no se explica cómo se habrían cursado las invitaciones a otros posibles proveedores cuando ya se tenía seleccionado a la empresa que iba a suministrar las pruebas rápidas.



PERICIA REVELADORA



La Fiscalía no valoró que el 18 marzo del 2020 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas se reunieron durante dos horas con los proveedores, sin la intervención de la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, lo que genera, para la Procuraduría, sospechas de posible orientación de compra.



La pericia también revela que Flor de María Mas Tejada remitió correos de invitación para cotizar a 28 empresas, otorgando el plazo de 1 hora para emitir cotizaciones. Increíblemente y como si todo lo tuvieran listo, Nipro Medical y Multimedical Supplies fueron las únicas que respondieron en el plazo.

