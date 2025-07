GRABADO el 06-07-2025

Las últimas imágenes de José Miguel Castro: ¿A quiénes más delató la exmano derecha de Villarán?

Panorama difundió imágenes inéditas que corresponden a las últimas horas con vida de José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima y pieza clave en el caso Lava Jato. Las cámaras de seguridad ubicadas en los exteriores de su vivienda en Miraflores registraron sus movimientos desde las 3:00 a.m. del 29 de junio, cuando salió en su camioneta para recoger a su hijo de una reunión social.



Durante su ausencia, otra camioneta llegó a la residencia, presuntamente con su esposa Paula Maguiña Ugarte, seguida minutos después por la llegada de dos personas más: un hombre y una mujer. A las 3:40 a.m., Castro regresó junto a su hijo. Ambos aparecen en las imágenes cerrando la puerta del garaje. Esa fue la última vez que se le vio con vida en video, antes de que fuera hallado muerto cerca de las 10 de la mañana.



Las circunstancias de su muerte todavía son materia de investigación por parte del Ministerio Público, que busca determinar si se trató de un suicidio o un asesinato premeditado. Mientras las diligencias continúan en curso, algunos detalles todavía no están claros. Lo que sí se ha confirmado es que Castro colaboró ampliamente con la justicia, revelando información clave en varios casos de corrupción en el caso Lava Jato.



¿A QUIÉNES DELATÓ CASTRO?



Entre los personajes que delató figuran Gerardo Sepúlveda en el caso Westfield Capital, vinculado al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien afrontará juicio oral en los próximos meses, así como a funcionarios y figuras políticas como Augusto Rey, Anel Townsend, Marisa Glave, Jorge Nieto, entre otros. Lo cierto es que las investigaciones fiscales serán claves para determinar las causas exactas de su fallecimiento.





