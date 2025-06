GRABADO el 25-06-2025

Un informe preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), revelado por CNN y The New York Times, desmiente las declaraciones del presidente Trump sobre la destrucción total del programa nuclear iraní. Según el análisis de daños del Comando Central de EE.UU., los ataques aéreos sobre las instalaciones nucleares de Irán en Fordow, Natanz y Isfahán no lograron destruir las centrifugadoras ni las reservas de uranio enriquecido, y solo retrasaron el programa por unos pocos meses.



Esta revelación entra en clara contradicción con las fuertes declaraciones de Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth, quienes afirmaron que el ataque fue un éxito total y que el programa iraní había sido completamente obliterado. Sin embargo, fuentes confidenciales del Pentágono confirman que la mayoría del uranio enriquecido había sido previamente retirado por Irán, y que el daño estructural en algunas instalaciones fue severamente limitado.



La Casa Blanca ha rechazado con firmeza el informe, calificándolo de noticia falsa y acusando a filtraciones motivadas políticamente de intentar socavar la operación . El director de la CIA y otros expertos señalan que, aunque hubo daños significativos, la infraestructura clave permanece intacta y la capacidad nuclear de Irán podría recuperarse rápidamente. Esto genera incertidumbre sobre el éxito real de la operación y eleva el riesgo diplomático.



