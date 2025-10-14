GRABADO el 14-10-2025

ALIANZA LIMA deberá soltar una cifra millonaria si desea contar con Luis Advíncula Líbero

El club de LaVictoria mantiene conversaciones constantes con el lateral de la selección para sumarlo con miras a la campaña del 2026.
Todos los detalles, solo en Líbero.

AlianzaLima LuisAdvíncula Liga1 Perú FútbolPeruano
Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

Alianza Lima tomó postura ante el millonario monto por Luis Advíncula Líbero.

HINCHAS DE UNIVERSITARIO ASISTIERON A PROTESTAS Líbero.

Cristal vs Universitario confirmado, posibilidad del TRI y el fichaje que prepara Alianza Líbero.

Jugador EXTRANJERO reforzará las filas BLANQUIAZULES todo el 2026 Líbero.

ALIANZA LIMA va por el FICHAJE de jugador de SPORTING CRISTAL para el 2026 Líbero.

¿En el Monumental? CONMBEOL confirmó sede de la FINAL de la COPA LIBERTADORES 2025 Líbero.

¡VIRAL! Jairo Concha llegó hasta la Juventus de Italia con famosa frase Líbero.

ARGENTINA COLOMBIA: dónde y a qué hora ver por el Mundial Sub 20 Líbero.

BOCA JUNIORS pide 1.5 MILLONES POR ADVÍNCULA ¿PELIGRA EL CRISTAL VS UNIVERSITARIO? Líbero.

Histórico jugador de BOCA JUNIORS anuncia su salida y crea expectativas en el Perú Líbero.

ALIANZA LIMA deberá soltar una cifra millonaria si desea contar con Luis Advíncula Líbero.

¿Quieres que el banco te diga SÍ sin pensarlo dos veces? Líbero.

SPORTING CRISTAL VS UNIVERSITARIO no se jugaría en el ESTADIO NACIONAL Líbero.

LESIONADO: Universitario sufre una baja sensible DE cara a la RECTA FINAL Líbero.

SE SUSPENDIÓ el Sporting Cristal vs Universitario CUSCO le dejó el camino LIBRE A LA 'U'I Líbero.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

Alianza Lima tomó postura ante el millonario monto por Luis Advíncula Líbero

video

HINCHAS DE UNIVERSITARIO ASISTIERON A PROTESTAS Líbero

video

Cristal vs Universitario confirmado, posibilidad del TRI y el fichaje que prepara Alianza Líbero

video

Jugador EXTRANJERO reforzará las filas BLANQUIAZULES todo el 2026 Líbero

video

ALIANZA LIMA va por el FICHAJE de jugador de SPORTING CRISTAL para el 2026 Líbero

video

¿En el Monumental? CONMBEOL confirmó sede de la FINAL de la COPA LIBERTADORES 2025 Líbero

video

¡VIRAL! Jairo Concha llegó hasta la Juventus de Italia con famosa frase Líbero

video

ARGENTINA COLOMBIA: dónde y a qué hora ver por el Mundial Sub 20 Líbero

video

BOCA JUNIORS pide 1.5 MILLONES POR ADVÍNCULA ¿PELIGRA EL CRISTAL VS UNIVERSITARIO? Líbero

video

Histórico jugador de BOCA JUNIORS anuncia su salida y crea expectativas en el Perú Líbero

video

ALIANZA LIMA deberá soltar una cifra millonaria si desea contar con Luis Advíncula Líbero

video

¿Quieres que el banco te diga SÍ sin pensarlo dos veces? Líbero

video

SPORTING CRISTAL VS UNIVERSITARIO no se jugaría en el ESTADIO NACIONAL Líbero

video

LESIONADO: Universitario sufre una baja sensible DE cara a la RECTA FINAL Líbero

video

SE SUSPENDIÓ el Sporting Cristal vs Universitario CUSCO le dejó el camino LIBRE A LA 'U'I Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo