Huelga en EsSalud: miles de asegurados sin atención médica en todo el país

Miles de asegurados de EsSalud atraviesan serias dificultades para recibir atención médica en hospitales de todo el país, tras el inicio de una huelga indefinida convocada por gremios de profesionales de la salud. La medida busca exigir un trato digno para los pacientes y mejores condiciones en la infraestructura hospitalaria.



Según cifras oficiales, en el Perú existen más de 13 millones de asegurados, de los cuales miles han visto interrumpidas sus atenciones médicas. Muchos de ellos reportan haber esperado meses para obtener una cita, la cual ahora deberá ser reprogramada sin fecha definida. "Tenía una cita desde hace ocho meses, y ahora me dicen que debo esperar otra vez", relató una paciente.



El problema no solo afecta a Lima, sino también a regiones como Chiclayo y Huancayo, donde los asegurados deben esperar horas, días y hasta meses para lograr una consulta. Con la paralización de los médicos, la situación se ha vuelto aún más crítica, dejando a pacientes vulnerables sin acceso oportuno a tratamientos.



DEMANDAS



Los trabajadores de EsSalud demandan no solo respeto hacia los pacientes, sino también la adquisición de equipos médicos, renovación de infraestructura hospitalaria y mejores condiciones laborales. Estamos alrededor de 11 gremios a nivel nacional en protesta, que representan a más del 60 de trabajadores de EsSalud, indicó un dirigente sindical.



El malestar ciudadano contrasta con la cobertura que reciben los congresistas, quienes cuentan con un seguro privado de salud valorado en más de 9 millones de soles, que además beneficia a sus familiares. Este hecho ha generado indignación entre los asegurados que se sienten desprotegidos frente al colapso del sistema.



ESSALUD RECHAZA HUELGA



En respuesta, EsSalud emitió un comunicado en el que informó que el Ministerio de Trabajo declaró improcedente la huelga, asegurando que se han tomado medidas para garantizar la atención mínima en hospitales a nivel nacional. Sin embargo, los pacientes continúan denunciando largas esperas y deficiencias en la atención médica.





