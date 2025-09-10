GRABADO el 10-09-2025

Presunto responsable de "DirinLeaks" anuncia nuevos ataques contra altas autoridades shorts.

Juan José Santiváñez defiende Ley de Amnistía shorts.

Giuliana Calambrogio: El primer tramo de la Vía Expresa Sur está al 96 de ejecución.

Eduardo Herrera sobre Omar Chambergo: Ha tirado a la basura la imagen de Osinergmin.

Abogado de Delia Espinoza: No hemos sido notificados por la JNJ sobre proceso disciplinario.

Los Choneros y Los Lobos: bandas criminales de Ecuador estarían operando en Perú.

Inauguran primera etapa de la Vía Expresa Sur en medio de desmonte y obras inconclusas.

Avenida Arequipa: al menos seis heridos tras choque de bus del Corredor Azul contra árbol.

Hallan cuerpo descuartizado en SJM: víctima sería joven obrero desaparecido.

Presunto responsable de DirinLeaks anuncia nuevos ataques contra altas autoridades.

Abogado de Delia Espinoza pide inhibición de miembros de la JNJ por conflicto de intereses.

Juan José Santiváñez defiende Ley de Amnistía: Se dio bajo el principio de separación de poderes.

Perú no puede igualarse a dictaduras: expertos advierten graves riesgos de salir de la Corte IDH.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

