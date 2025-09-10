GRABADO el 10-09-2025

Ica: chifa se convierte en primer restaurante peruano con un robot como mozo

En pleno centro de Ica, un chifa ha sorprendido a sus visitantes con un servicio poco común en la región: la atención mediante un robot. El dispositivo, de aspecto llamativo, es el encargado de trasladar los platos hasta las mesas de los comensales, generando asombro y curiosidad entre quienes acuden al local.



El robot, al que el personal del restaurante ha programado previamente, se desplaza por los pasillos con precisión y entrega los pedidos directamente a los clientes. Durante la experiencia, los comensales son invitados a retirar sus platos con un mensaje de voz que acompaña el proceso, lo que convierte el acto de ser atendido en una novedad tecnológica poco vista en la ciudad.



Una experiencia distinta para los clientes



Quienes han tenido la oportunidad de recibir sus alimentos de manos del robot coinciden en que se trata de algo inusual y emocionante. Algunos destacan la sorpresa de ser atendidos por una máquina, mientras otros expresan admiración por la llegada de esta innovación a Ica, donde no era habitual encontrar un servicio de este tipo.



El propietario del chifa explicó que el robot funciona como un asistente de los mozos, apoyando principalmente en la entrega de platos adicionales. Señaló que lleva alrededor de un mes en funcionamiento y que la acogida del público ha sido positiva, al punto de considerar incorporar más unidades si la afluencia de clientes lo amerita.





Ingresa a http://ptv.pe/453156 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 10/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Conoce más de tratamientos médicos que favorecen la salud facial de las personas.

Cajamarca: vendían droga camuflada en quesos.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 10 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Puerto Maldonado: adulta mayor fallece luego de múltiples picaduras de abejas.

Gino Ríos seguirá como presidente de la Junta Nacional de Justicia: por mayoría se rechazó su salida.

Ica: chifa se convierte en primer restaurante peruano con un robot como mozo.

Nuevo Chimbote: dejan amenazas de muerte en baño de colegio.

Ayacucho: ciudadanos improvisan un puente para cruzar río y ponen en riesgo sus vidas.

Iquitos: adulto mayor ataca con machete a su yerno acusándolo de robar leña.

Miraflores: cámaras de seguridad captan a sujeto robando bicicleta a plena luz del día.

Dólar cae a S/3,49: nivel más bajo en cinco años por recortes de la Fed y efecto Trump.

Cámaras ayudaron a su captura: así fue cómo se identificó a sicario que mató a técnico de celulares.

Huelga en EsSalud: miles de asegurados sin atención médica en todo el país.

Fuerza Popular responde por primera vez a ataques de López Aliaga.

Huaura: Cae peligrosa organización criminal Los Indeseables del Norte Chico por extorsión.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.