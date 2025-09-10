GRABADO el 10-09-2025

Huaura: Cae peligrosa organización criminal Los Indeseables del Norte Chico por extorsión

Desde horas de la madrugada, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura (Equipo 1) realizó la detención de diez miembros de la organización criminal 'Los indeseables del norte chico'.



Según primeras informaciones esta banda delictiva se dedicada al tráfico de terrenos mediante la falsificación de documentos, extorsión (cobro de cupos) y sicariato.



Esta red criminal operaba desde 2019 y elaboraba escrituras públicas, minutas, entre otros documentos falsos para dar apariencia de legalidad a los terrenos usurpados.



Operativo en marcha



Esos hampones también amenazaban a sindicatos y obreros de construcción civil, así como a cobradores y conductores de vehículos en paraderos informales.



Cabe señalar que, tras ser ejecutada la orden de allanamiento y descerraje de 20 inmuebles, incluida cinco celdas del establecimiento penitenciario de Huacho, se logró incautar celulares, laptops, chips, dispositivos electrónicos y/o armas de fuego que contribuyan a la indagación y esclarecer el funcionamiento de la estructura criminal.

