05-08-2025

EDICIÓN MEDIODÍA Inició el Censo Nacional 2025

Desde el 4 de agosto, empadronadores recorren el país con tablets para el Censo Nacional 2025. La operación, digital y segura, se extenderá hasta el 31 de octubre y busca registrar más de 14 millones de viviendas.



6 de agosto de 2025.

07 de Agosto

