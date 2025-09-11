GRABADO el 11-09-2025

Frío se extenderá en Lima hasta la quincena de octubre

Aunque la primavera está próxima a iniciar, las bajas temperaturas seguirán predominando en la costa peruana al menos hasta la quincena de octubre. Así lo advirtió el meteorólogo Abraham Levy, quien explicó que actualmente atravesamos el mes más frío del año.



Estamos respirando un aire más frío de lo normal porque el mar se encuentra más frío de lo habitual. En las últimas semanas ha llegado una onda Kelvin fría que ha contribuido a enfriar aún más el ambiente, detalló.



FENÓMENO DE LA NIÑA



El especialista también señaló que hacia finales de este año se prevé la llegada de un Fenómeno de La Niña débil, que podría intensificarse entre octubre y diciembre y disiparse progresivamente en el verano de 2026.



En contraste, el Senamhi informó que en la sierra peruana se espera un incremento de la temperatura diurna, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados centígrados, lo que representa un panorama opuesto al que se vive en la costa.

Desde 24 Horas

Alfredo Barnechea pide votar por el pan con chicharrón: Somos la mejor cocina del mundo.

Conozca los diferentes tipos de sordera y cómo identificarlos.

Tribunal Constitucional dividido por el uso del control difuso en casos de amnistía.

Betssy Chávez reaparece tras excarcelación.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 11 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Con armas en mano: delincuentes ponen de rodillas a hermanos y les roban celulares en La Victoria.

Seguro de desgravamen ya no es obligatorio en la mayoría de créditos.

Tumbes: Oleajes anómalos afectan hoteles turísticos en Zorritos.

Frío se extenderá en Lima hasta la quincena de octubre.

En un operativo policial: capturan a delincuente que robó celular a estudiante.

Pedro Castillo: Pido al Ministerio Público que muestre las armas que use el 7 de diciembre.

Congreso interpeló a ministro del Interior por aumento de la inseguridad en todo el país.

24Horas VIVO MTC revela informe sobre situación de los trenes de Caltrain.

Pasajero relata cómo se salvó de morir en el choque de bus en Vía Evitamiento.

Trujillo: capturan a sereno que integraría banda criminal Los Marcas de La Esperanza.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.