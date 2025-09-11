GRABADO el 11-09-2025

Frío se extenderá en Lima hasta la quincena de octubre

Aunque la primavera está próxima a iniciar, las bajas temperaturas seguirán predominando en la costa peruana al menos hasta la quincena de octubre. Así lo advirtió el meteorólogo Abraham Levy, quien explicó que actualmente atravesamos el mes más frío del año.

Estamos respirando un aire más frío de lo normal porque el mar se encuentra más frío de lo habitual. En las últimas semanas ha llegado una onda Kelvin fría que ha contribuido a enfriar aún más el ambiente, detalló.

FENÓMENO DE LA NIÑA

El especialista también señaló que hacia finales de este año se prevé la llegada de un Fenómeno de La Niña débil, que podría intensificarse entre octubre y diciembre y disiparse progresivamente en el verano de 2026.

En contraste, el Senamhi informó que en la sierra peruana se espera un incremento de la temperatura diurna, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados centígrados, lo que representa un panorama opuesto al que se vive en la costa.

Desde 24 Horas

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Día del Contador Público

Día del Contador Público

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

