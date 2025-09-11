GRABADO el 11-09-2025

Congreso interpeló a ministro del Interior por aumento de la inseguridad en todo el país

Tras cuatro horas culminó la interpelación del ministro del Interior, cuya exposición recibió fuertes críticas, pero su gestión también tuvo defensores. Carlos Malaver reconoció algunos errores en su estrategia para combatir el crimen, las que aseguró se están subsanando.

Alfredo Barnechea pide votar por el pan con chicharrón: Somos la mejor cocina del mundo.

Conozca los diferentes tipos de sordera y cómo identificarlos.

Tribunal Constitucional dividido por el uso del control difuso en casos de amnistía.

Betssy Chávez reaparece tras excarcelación.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 11 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Con armas en mano: delincuentes ponen de rodillas a hermanos y les roban celulares en La Victoria.

Seguro de desgravamen ya no es obligatorio en la mayoría de créditos.

Tumbes: Oleajes anómalos afectan hoteles turísticos en Zorritos.

Frío se extenderá en Lima hasta la quincena de octubre.

En un operativo policial: capturan a delincuente que robó celular a estudiante.

Pedro Castillo: Pido al Ministerio Público que muestre las armas que use el 7 de diciembre.

24Horas VIVO MTC revela informe sobre situación de los trenes de Caltrain.

Pasajero relata cómo se salvó de morir en el choque de bus en Vía Evitamiento.

Trujillo: capturan a sereno que integraría banda criminal Los Marcas de La Esperanza.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

